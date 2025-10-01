Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ прийматиме англійський Крістал Пелес.

Поєдинок відбудеться в четвер, 2 жовтня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Крістал Пелес і тотал менше 4,5", представлений показником 1.96.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жана-Філіппа Матета.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Крістал Пелес заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 2.35.

Слідкуйте за матчем Динамо Київ — Крістал Пелес на Football.ua.