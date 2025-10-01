Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, fcdynamo.com
01 жовтня 2025, 20:32
У рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ прийматиме англійський Крістал Пелес.
Поєдинок відбудеться в четвер, 2 жовтня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Крістал Пелес і тотал менше 4,5", представлений показником 1.96.
Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жана-Філіппа Матета.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Крістал Пелес заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 2.35.
Слідкуйте за матчем Динамо Київ — Крістал Пелес на Football.ua.