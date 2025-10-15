Туреччина

Повернення до Туреччини не вийшло вдалим.

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Таліска свого часу запалював у складі лісабонської Бенфіки та турецького Бешикташу, але в 2018 році обрав шлях великих грошей та поїхав із початку грати за Евергранд до Китаю, після чого перебрався до аравійського Ан-Насру.

Зрештою на початку цього року вже 31-річний виконавець у якості вільного агента перейшов до турецького Фенербахче, однак за 35 матчів (15 голів та три гольові передачі) не зміг продемонструвати очікуваного високого рівня гри, на думку керівників "канарок".

Контракт футболіста був нетривалим і розрахований до завершення поточного сезону, після чого, як очікується Фенер не стане продовжувати угоду через високі фінансові вимоги футболіста та непереконливі спортивні досягнення.

Таким чином Таліска знову опиниться на ринку вільних агентів, де на нього вже чекають кілька клубів із батьківщини.