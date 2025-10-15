Туреччина

Турецький клуб планує підписати зіркового форварда Барселони після завершення його контракту влітку 2026 року.

Турецький гранд Фенербахче планує підписати зіркового форварда Роберта Левандовського після завершення його контракту з Барселоною. Про це повідомляє видання Fanatik.

Контракт 37-річного польського нападника з каталонським клубом чинний до 30 червня 2026 року, і саме після цієї дати стамбульці спробують здійснити амбітний трансфер.

Зазначається, що Фенербахче вже розробляє стратегію, щоб переконати Левандовського продовжити кар’єру в Туреччині.

Раніше Барселона оголосила про серйозну травму гравця — нападник отримав розрив двоголового м’яза лівого стегна після матчу збірної Польщі.

У поточному сезоні Ла Ліги поляк провів дев'ять матчів і забив чотири голи.