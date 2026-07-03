Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ексзахисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів приєднається до стамбульського гранда після відпустки, пов'язаної з участю в ЧС-2026.

Турецький футбольний клуб Фенербахче офіційно повідомив про гучний трансфер гравця Манчестер Сіті — лави команди поповнив захисник збірної Нідерландів Натан Аке. Стамбульський клуб підтвердив досягнення повної домовленості з гравцем та підписання контракту.

Очікується, що Аке приєднається до своїх нових одноклубників на тренувальному зборі в Австрії одразу після завершення післятурнірної відпустки.

Футбольний шлях Натана Аке розпочався в нідерландських академіях АДО Ден Гаг та Феєнорда. Вже у 15 років талановитий юнак перебрався до академії лондонського Челсі. Заради ігрової практики він виступав на правах оренди за Редінг, Вотфорд та Борнмут.

Саме Вишні у 2017 році прийняли рішення викупити його контракт. Справжній прорив у кар'єрі захисника відбувся влітку 2020 року, коли він перейшов до Манчестер Сіті за 45 мільйонів євро. Під керівництвом Пепа Гвардіоли нідерландець став важливою частиною команди, здобувши найпрестижніші трофеї світового футболу.

Натан Аке є невід'ємною частиною збірної Нідерландів з 2017 року. Захисник має багатий досвід виступів на великих міжнародних турнірах, серед яких Євро-2020, ЧС-2022 та Євро-2024. Цього літа гравець представляв свою країну на чемпіонаті світу 2026 року.

На жаль для нідерландських уболівальників, команда достроково завершила боротьбу за трофей на стадії 1/16 фіналу, сенсаційно поступившись збірній Марокко в серії післяматчевих пенальті.