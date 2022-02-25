Українець оформив дубль у матчі проти Олімпіакосу.
Руслан Малиновський, Getty Images
25 февраля 2022, 08:19
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу турніру.
До списку претендентів увійшли чотири футболісти:
- півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який оформив дубль у матчі проти Олімпіакоса (3:0);
- захисник Рейнджерс Джеймс Таверньє, який забив два м'ячі у ворота дортмундської Боруссії (2:2);
- хавбек Браги Рікарду Орта, який забив гол і віддав асист у грі із Шерифом (2:0);
- нападник Порту Мехді Таремі, який реалізував пенальті і зробив асист у поєдинку проти Лаціо (2:2).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.