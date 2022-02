- півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який оформив дубль у матчі проти Олімпіакоса (3:0);

- захисник Рейнджерс Джеймс Таверньє, який забив два м'ячі у ворота дортмундської Боруссії (2:2);

- хавбек Браги Рікарду Орта, який забив гол і віддав асист у грі із Шерифом (2:0);

- нападник Порту Мехді Таремі, який реалізував пенальті і зробив асист у поєдинку проти Лаціо (2:2).

Time to pick your Player of the Week... 👇



⭐️ Medhi Taremi

⭐️ James Tavernier

⭐️ Ricardo Horta

⭐️ Ruslan Malinovskyi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL