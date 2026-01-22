Ліга Європи

Іспанці налаштовані серйозно.

Нападник Сельти Пабло Дуран поділився думками напередодні матчу Ліги Європи проти Астон Вілли. Його слова наводить УЄФА.



«Спочатку я думав, що буде чудово зіграти в Лізі Європи, але насправді все навіть краще, ніж я очікував. Це щось інше, це інший шлях; Інша атмосфера. Це щось особливе, досвід, яким я сподіваюся насолоджуватися ще дуже довго.

Не знаю, як далеко ми пройдемо, але точно знаю, що боротимемося до кінця. Я думаю, що нас, усю команду, об'єднує одна мета – перемагати в кожній грі, чи то чемпіонат Іспанії, чи Ліга Європи. До кожного матчу підходимо з однією метою – перемогти», — заявив Пабло Дуран.

Матч між Сельтою та Ліллем відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.