Украина

Румынский специалист рассказал, чем отличаются игроки.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, чем отличаются между собой Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Месси не выделяется физическими качествами, зато блестяще играет на ограниченном пространстве благодаря скорости, уверенности, дриблингу и всему прочему. Роналду — другой игрок. Он любит забивать, но ему нужно больше пространства. Ему необходима помощь каждого товарища по команде.

Месси может много сделать сам. Роналду хорошо работает в штрафной или в 20 метрах от нее, но он пытается использовать пространство, которое создают другие. Они разные, но оба очень сильные игроки", — цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.