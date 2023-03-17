Україна

Українки здолали Угорщину.

Жіноча збірна України з футзалу в рамках півфінального поєдинку чемпіонату Європи-2023 року грала проти Угорщини та здобула перемогу.

Позитивний результат українській команді принесла Шульга, яка відзначилась двома забитими голами. Супротивник відповів лише одним результативним ударом.

В паралельному матчі збірна Іспанії здолала Португалію з рахунком 3:2, тому у фіналу українки зіграють проти іспанок.

Зазначимо, що фінальний матч турніру та гра за третє місце відбудуться у неділю, 19 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України з футзалу опустилася на шосте місце в рейтингу УЄФА.