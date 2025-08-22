Орендна угода розрахована до кінця сезону.
Владислав Супряга, ФК Епіцентр
22 серпня 2025, 16:48
Нападник київського Динамо Владислав Супряга став гравцем Епіцентра. Про це повідомляє прес-служба клубів.
Орендну угоду з 25-річним українцем розраховано до кінця сезону-2025/26.
Цього сезону Владислав відіграв один матч за "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0), провівши на полі один тайм.
Минулого сезону Супряга виступав на правах оренди за луганську Зорю, де провів десять матчів. Також на його рахунку п'ять ігор у складі Динамо на початку сезону. Результативними діями форвард не відзначався.
Після трьох турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши дев'ять очок. У Епіцентра нуль балів та 15 позиція.
Раніше повідомлялося, що матч-відповідь Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів обслуговуватиме бригада арбітрів з Чорногорії.