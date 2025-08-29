Україна

Новачок донецького клубу поділився емоціями від трансферу, розповів про свої сильні сторони, мотиви переходу та амбіції у складі гірників.

Бразильський півзахисник Ізекі Сілва офіційно став гравцем Шахтаря. 20-річний футболіст підписав контракт із донецьким клубом та вже готовий розпочати новий етап своєї кар’єри. В інтерв’ю пресслужбі команди Ізекі поділився емоціями від переходу та розповів про свої цілі.

"Насамперед дякую Богові за здійснену мрію. Це дитяча мрія – вдягнути футболку Шахтаря. Сподіваюся викластися на повну цього сезону. Дякую родині та агентам, які допомогли потрапити до такого великого клубу", – зазначив Сілва.

Бразилець розповів, що рішення приєднатися до гірників ухвалив миттєво, щойно дізнався про інтерес клубу:

"Усе сталося дуже швидко й несподівано. Про інтерес дізнався від агентів і відразу погодився через масштаб клубу та амбітний проєкт. Грати за Шахтар було моєю мрією, тож я щасливий носити цю футболку".

Сілва також зізнався, що давно стежив за виступами Шахтаря та надихався грою бразильських зірок, які раніше захищали кольори клубу:

"Знаю Дугласа Косту, з яким грав у Флуміненсе, а також Дентіньйо та інших. Стежу за клубом ще з дитинства, тож дуже задоволений і вдячний, що тепер можу бути частиною Шахтаря".

Новачок гірників розповів про свої сильні якості:

"Я розумний футболіст, який багато думає про гру. Маю хороший пас, умію завершувати атаки, володію дриблінгом і спритний. Сподіваюся вже під час дебюту показати ці якості на практиці й максимально допомогти Шахтарю".

Ізекі обрав для себе 14-й номер – він має особливе значення для гравця:

"Мій агент говорив зі мною про це: коли він грав, то мав номер 14. Це також день народження мого молодшого брата, тож думаю, цей номер добре підходить".

Сілва також зізнався, що на його рішення вплинув нинішній гравець Шахтаря Кауан Еліас:

"Ми багато спілкувалися ще до мого приїзду. Він був однією з причин, що вплинула на моє рішення, розповідав про клуб та багато іншого. Грати знову з Кауаном тут – велика радість. Він мій друг і брат, з яким я граю з дитинства".

Наостанок Ізекі поділився своїми амбіціями:

"Хочу творити історію, здобувати титули, грати в Лізі чемпіонів, забивати, віддавати асисти та залишити слід у Шахтарі", — підсумував бразилець.

Нагадаємо, Шахтар одночасно оголосив про підписання ще одного молодого таланту з Бразилії.