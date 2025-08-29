Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 28 серпня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації впоравшись із женевським Серветтом пробився до основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26.

Український і швейцарський клуби вдруге не виявили сильнішого протягом основного часу дуелі. Доля путівки до наступного раунду третього за статусом єврокубка визначилася в ході овертаймів. Гол Кауана Еліаса дозволив "гірникам" досягнути бажаного результату й вибити суперника з турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Серветт — Шахтар у рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Серветт — Шахтар 1:2 (перший матч — 1:1)

Голи: Нжо, 53 — Кевін, 70 (пен.), Еліас, 113



Серветт: Малль — Маньїн, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович (Моранді, 114), Конья (Гіємено, 106), Фомба (Джеллоу, 114), Нжо (Ондуа, 73) — Антунес (Уаттара, 83), Мраз (Варела, 65).



Шахтар: Різник — Вінісіус (Конопля, 68), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 100) — Бондаренко (Еліас, 55), Марлон Гомес (Лукас, 68), Очеретько (Марлон Сантос, 99) — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 55), Судаков, Кевін.



Попередження: Стеванович, Мраз, Маньїн, Ондуа — Кевін, Еліас, Педріньйо да Сілва