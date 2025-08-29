Ліга конференцій

29 серпня у Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги конференцій: Шахтар у першому кошику, Динамо у другому, фінал турніру пройде 27 травня 2026 року у Лейпцигу.

29 серпня о 14:00 за київським часом у Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну на турнірі представляють Шахтар Донецьк та Динамо Київ. Донеччани потрапили до першого кошика, а кияни — до другого.

Усього у змаганнях братимуть участь 36 клубів, які розділені на 6 кошиків по 6 команд відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Формат турніру залишається оновленим — єдина турнірна таблиця без групових етапів.

Кожна команда проведе шість матчів проти представників усіх шести кошиків. Вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а команди, що займуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу за право продовжити боротьбу.

Фінал турніру заплановано на 27 травня 2026 року на стадіоні "Red Bull Arena" у Лейпцигу.

Кошики для жеребкування Ліги конференцій

Кошик 1: Фіорентина, АЗ Алкмар, Шахтар, Слован, Рапід, Легія

Кошик 2: Спарта, Динамо, Крістал Пелас, Лех, Райо Вальєкано, Шемрок

Кошик 3: Омонія, Майнц, Страсбург, Ягеллонія, Целє, Рієка

Кошик 4: Зріньськи, Лінкольн, КуПС, АЕК Афіни, Абердін, Дріта

Кошик 5: Брейдаблік, Сігма, Самсунспор, Ракув, АЕК Ларнака, Шкендія

Кошик 6: Хеккен, Лозанна, Університатя, Хамрун, Ноа, Шелбурн

Тур 1: 2 жовтня 2025

Тур 2: 23 жовтня 2025

Тур 3: 6 листопада 2025

Тур 4: 27 листопада 2025

Тур 5: 11 грудня 2025

Тур 6: 18 грудня 2025

1/16 фіналу: 19 та 26 лютого 2026

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026

Фінал: 27 травня 2026, Лейпциг