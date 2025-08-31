Україна

Наставник криворізької команди поділився своїми емоціями після гри з Оболонню.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Оболоні (2:1).

"У першому таймі мені не дуже сподобалася наша гра в атаці. Я думаю, що нам треба було додати трохи більше енергії та агресії. Але ми зробили корективи і просили футболістів діяти більш просто, більш швидше, щоб контролювати мʼяча. Спочатку ми грали дальніми передачами в нікуди. Після першого тайму пояснили хлопцям, щоб вони грали більш просто. Один в один, що призвело до результату. Ми забили два голи. Хороший мʼяч після кутового і з пенальті.

Повели 2:0, але згодом побачили, що команда почала трохи втрачати енергію, що призвело до того, що дали супернику створити цей небезпечний момент, який призвів до голу. Кінцівка вийшла нервовою, але ми втримали перемогу і здобули три очки. Відзначу хорошу гру від наших молодих футболістів, вони молодці.

Зараз ми маємо багато молодих гравців, з якими намагаємося не дуже експериментувати, тому що вони все ще виступають настабільно. Тому, так, їм треба ще більше тренуватися і досягати більш стабільного рівня.

Думаю, ми повільно увійшли в гру. На початку нашим гравцям було важко адаптуватися до температури, тому це трохи загальмувало наш темп, хоча ми з самого початку планували грати у вищому темпі. У першому таймі це не призвело до жодних моментів, але в другому ми це виправили, почали діяти швидше й забили голи. Перший — після хорошого кутового від Мендози і класного завершення від Єгора. Потім була атака на ворота суперника, яка завершилась пенальті через гру рукою їх захисника. Отже, я задоволений другим таймом, особливо тим, що ми повели 2:0. Менш задоволений тим, що все ж таки пропустили наприкінці матчу.

На даний момент Олександр Каменський грає там, де нам потрібно на полі. Він розумний хлопець, може діяти на різних позиціях, тому ми його і використовуємо там, де потрібно. Зараз я не прив'язую його до ролі чистого півзахисника, бо він може зіграти і на фланзі, і допомогти в центрі поля.

Ми намагалися більше контролювати гру. Іноді дійсно підіймалися високо, навіть занадто, особливо з урахуванням вітру на полі. Але загалом хлопці добре впоралися, і в цьому ми прогресуємо. Тому я задоволений тим, як захисники діяли — і коли піднімалися, і коли опускалися глибше.

Попереду пауза в чемпіонаті? Спочатку кілька днів відпочинку, щоб відновити сили, а після вихідних — знову повертаємося до підготовки до наступного домашнього матчу", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Оболонь.