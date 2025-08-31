Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував поразку своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Кривбасу (1:2).

"Перш за все, хочу привітати команду Кривбас. Напевно, що вони більше заслужили на перемогу. Вітаємо їх. А щодо матчу: нам не вистачило реалізації, особливо в першому таймі. Все б склалось по-іншому, забий ми першими.

Ми намагалися стримати суперника, адже Кривбас — дуже непогана команда, ми дивилися їх ігри. Ми просто готувалися до суперника, намагалися знайти сильні сторони і просто їх нейтралізувати.

Головне, ми намагалися не дати Кривбасу зіграти дуже активно перші 25 хвилин. Ми дивилися їх ігри, вони дуже активно починали. Приклад: остання гра в УПЛ проти Зорі. Вони намагалися використовувати простір, який був у суперника за спиною. Володіти простіром, скажімо так. І ми просто намагалися цього не дати їм зробити", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

