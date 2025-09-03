Україна

Василь Буртник поділився першими емоціями після підписання контракту з "біло-синіми".

Новоспечений центральний захисник Динамо Василь Буртник прокоментував свій перехід у київський клуб із тернопільської Ниви.

"Сам я з міста Городенка, що на Івано-Франківщині, там і почав займатися футболом з шести років в місцевій ДЮСШ. У 12 років я пройшов відбір до Академії футболу УФК-Карпати (Львів), де провів повних пʼять років. Із досягнень можу відзначити рік, де у віковій категорії U15 ми здобули бронзу — на той час для нас це було дуже велике досягнення.

Кілька днів тому ми зіграли календарну гру з Агробізнесом, я за звичним графіком повернувся додому, і за дві години після завершення матчу мені зателефонував головний тренер Юрій Вірт, сказавши при цьому, що має для мене дуже хорошу новину – я їду до Динамо. Моя перша реакція – це, звичайно, шок, ніби це якийсь жарт… Далі він уже детально розповів про зацікавленість.

Минулий сезон став для мене взагалі дебютним у професійному футболі. Щодо того, готовий чи ні… Якщо говорити про фізичну форму, то ми з Нивою пройшли дуже тяжкі збори, але я розумію, що рівень команд дуже сильно відрізняється, у першу чергу інтенсивністю, яка й залежить від фізичної форми. Тому себе готую до дуже важкої роботи. Щодо психології, я думаю, що готовий, але це теж дуже важливий фактор, над яким потрібно працювати, особливо коли ти перебуваєш у команді, від якої найвищі очікування.

Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах – як і у верхових, так і внизу, скажімо так, у грі проти мʼяча. Щодо найсильнішого в моєму амплуа, то можу назвати двох – Серхіо Рамоса у свої найкращі часи, а також Іллю Забарного зараз.

Якщо говорити відверто, зараз я ще повністю не можу це усвідомити. Проте, попри це все, я розумію, що все залежить лише від мене. Зараз потрібно зосередитися лише на роботі, дуже багато працювати, показувати свої найкращі якості, щоб стати повноцінним гравцем Динамо, а також у кожній грі приносити користь команді", — наводить слова Буртника прес-служба клубу.

