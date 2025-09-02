Україна

Новий захисник киян має зріст 195 см і досвід виступів у Франції.

Київське Динамо офіційно оголосило про підписання 21-річного центрального захисника Аліу Тіаре. Угода з футболістом розрахована на чотири роки.

Сенегалець народився 20 грудня 2003 року та має зріст 195 см. Першим професійним клубом у його кар’єрі став Діамбарс, звідки він у вересні 2023 року перебрався до Франції, підписавши контракт із Гавром. За цей клуб Тіаре провів 16 матчів і тричі відзначився забитими м’ячами.

Сезон 2024/25 футболіст розпочав в оренді у Нансі, де став основним виконавцем, відігравши 30 поєдинків у різних турнірах. Попри відсутність голів, він зробив дві результативні передачі й зарекомендував себе як надійний оборонець.

Тепер Аліу Тіаре продовжить кар’єру в Україні, де має зміцнити захисну лінію киян.

Нагадаємо, вчора Динамо завершило перехід 20-річного вінгера Шоли Огундани з бразильського Фламенгу.