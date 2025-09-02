Іспанія

Вихованець Динамо поспілкувався з клубними медіа після підписання контракту з Жироною.

Нападник Жирони Владислав Ванат прокоментував свій перехід до іспанського клубу з київського Динамо.

"Динамо Київ – мій дім, це клуб, який дав мені можливість займатися справою мого життя та реалізувати мрію. Вся моя сім'я завжди вболівала за киян, уболівальником цього клубу був і я. Для мене було честю виступати за цей клуб і неможливо передати словами мою подяку та любов, яку я відчуваю до цієї команди… Я ніколи не забуду своїх емоцій від дебютного матчу, радість після першого забитого м'яча. Цей клуб дав мені можливість, і тут я зробив ключові кроки у своїй кар'єрі.

Президент Динамо підтримав мене і побажав удачі. Я дуже вдячний йому за все, що він зробив для мене та для клубу загалом. Мені приємно, що я можу звернутися до нього із запитанням або за порадою — і завжди отримаю цінну відповідь. Зараз я маю можливість грати в одному з найкращих клубних чемпіонатів світу, і я зроблю все, щоб прославити в ньому свою країну та клуб, звідки я родом", — наводить слова Ваната прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, Ванат підписав п'ятирічний контракт з Жироною, а його трансфер коштував 20 млн євро.