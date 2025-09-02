Україна

23-річний Василь Буртник отримав шанс від київського клубу.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з захисником тернопільської Ниви Василем Буртником.

Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано до літа 2026 року.

Минулого сезону Буртник виступав за івано-франківську Реферу 1908 у Другій лізі, де відіграв 17 матчів.

Влітку Василь став гравцем Ниви, за яку провів п'ять матчів у Першій лізі.

Додамо, що сьогодні Динамо оголосило про підписання ще одного новачка із французького чемпіонату.