23-річний Василь Буртник отримав шанс від київського клубу.
Василь Буртник, ФК Динамо Київ
02 вересня 2025, 16:33
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з захисником тернопільської Ниви Василем Буртником.
Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано до літа 2026 року.
Минулого сезону Буртник виступав за івано-франківську Реферу 1908 у Другій лізі, де відіграв 17 матчів.
Влітку Василь став гравцем Ниви, за яку провів п'ять матчів у Першій лізі.
Додамо, що сьогодні Динамо оголосило про підписання ще одного новачка із французького чемпіонату.