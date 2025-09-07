Україна

22-річний футболіст приєднався до клубу на довгостроковий контракт до літа 2028 року.

Колос офіційно оголосив про підписання грузинського лівого захисника та вінгера Зураба Рухадзе.

22-річний футболіст став новачком клубу та підписав контракт, розрахований до літа 2028 року.

До переходу в Колос Рухадзе виступав за грузинський клуб Діла Горі, де зарекомендував себе як універсальний гравець, здатний діяти як у захисті, так і на фланзі атаки.

Нагадаємо, Оболонь другий рік поспіль орендувала півзахисника Колоса.