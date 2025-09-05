Україна

Ільїн знову приєднався до столичного клубу на правах оренди.

Оболонь оголосила про підписання досвідченого півзахисника Олега Ільїна. Як повідомила пресслужба "пивоварів", гравець знову виступатиме за столичний клуб, у складі якого вже грав навесні минулого сезону.

Хоча деталі угоди офіційно не розголошуються, за даними порталу Transfermarkt, 28-річний футболіст приєднався до Оболоні на правах оренди до кінця червня 2026 року.

"Наш клуб повертає знайомого гравця – Олег Ільїн знову одягає біло-зелену футболку! Він уже виступав за нас навесні минулого сезону, а тепер знову готовий допомогти команді у новому етапі. Вітаємо з поверненням, Олеже! Разом до нових перемог", — йдеться в офіційному зверненні клубу.

Ільїн — досвідчений виконавець, який раніше грав за Дніпро та Колос. За ковалівський клуб він провів 169 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 17 результативних передач.