Лідер житомирського клубу вибув щонайменше на два тижні.

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко повідомив, що вінгер команди Олексій Гуцуляк отримав пошкодження і тимчасово не допоможе команді Руслана Ротаня.

За словами наставника, у футболіста діагностовано травму першого ступеня. Орієнтовний термін відновлення складе від півтора до двох тижнів.

Кравченко наголосив, що відсутність Гуцуляка — серйозна втрата для клубу, але водночас це шанс для інших вінгерів проявити себе та поборотися за місце у стартовому складі.

14 вересня Полісся зіграє з Кривбасом в матчі УПЛ. Початок о 13:00. Трансляція — на Football.ua.