Україна

Форвард продовжує перебувати в пошуках кращої форми.

Конголезький нападник Бені Макуана після свого трансферу до житомирського Полісся із французького Монпельє влітку 2023 року швидко став улюбленцем місцевої публіки, однак так само швидко почався спад у його кар’єрі після важкої травми.

Зрештою другу частину минулого сезону 22-річний виконавець провів у складі черкаського ЛНЗ на правах оренди, відіграв 13 матчів (353 хвилини), забив один гол, після чого повернувся до табору "вовків", де Руслан Ротань не знайшов для нього місця в складі основної команди.

Зрештою, було ухвалено рішення щодо оренди гравця до чеського клубу Яблонець строком на один рік із можливістю викупу.

Макуана виступатиме у Вищій лізі Чехії, де його команд наразі посідає третє місце після семи зіграних турів.

За Полісся Бені провів 27 ігор, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.