Україна

Бені Макуана принаймні на деякий час перебрався до чемпіонату Чехії.

Лівий вінгер Полісся Бені Макуана приєднався до Яблонця, передає офіційний сайт клубу з Чехії.

Повідомляється, що 22-річного конголезця орендували з правом викупу. За даними порталу transfermarkt, контракт гравця з житомирянами розраховано до кінця червня 2028 року.

У березні 2025-го Макуана на правах оренди перебрався до ЛНЗ. На його рахунку один гол у шести матчах "бузкових".

За Полісся Бені провів 27 поєдинків, в яких відзначився чотирма результативними ударами й трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, Яблонець орендував і гравця Металіста 1925.