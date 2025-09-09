Бені Макуана принаймні на деякий час перебрався до чемпіонату Чехії.
Бені Макуана, t.me/fcpolissya
09 вересня 2025, 13:54
Лівий вінгер Полісся Бені Макуана приєднався до Яблонця, передає офіційний сайт клубу з Чехії.
Повідомляється, що 22-річного конголезця орендували з правом викупу. За даними порталу transfermarkt, контракт гравця з житомирянами розраховано до кінця червня 2028 року.
У березні 2025-го Макуана на правах оренди перебрався до ЛНЗ. На його рахунку один гол у шести матчах "бузкових".
За Полісся Бені провів 27 поєдинків, в яких відзначився чотирма результативними ударами й трьома гольовими передачами.
Нагадаємо, Яблонець орендував і гравця Металіста 1925.