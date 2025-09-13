Україна

Півзахисник Динамо прокоментував нічию з Оболонню та ситуацію навколо Бленуце.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин поділився враженнями від матчу п'ятого туру VBET Ліги проти Оболоні, який завершився з рахунком 2:2.

"Мабуть, не вистачило концентрації або удачі. Був хороший матч, ми створили багато моментів, але ми їх не реалізували та не змогли довести гру до перемоги", – зазначив футболіст, коментуючи другий пропущений м’яч.

Гравець також прокоментував акцію протесту фанатів Динамо, яка відбулася на початку зустрічі:

"Звісно, коли гравець, який приїжджає до нас, репостить такі відео у своїх соцмережах, це не дуже добре, але подивимося, як буде далі, що він на це скаже, як буде поводитися".

Щодо адаптації новачка Владіслава Бленуце, Волошин зізнався:

"Він вчора потренувався вперше, тому особливо ще не спілкувалися, тож поки що нічого не можу сказати".

Гравець також поділився емоціями після повернення зі збірної України:

"Настрій впав, адже ми не змогли здобути перемогу у збірній та зараз не змогли перемогти Оболонь з Динамо. Тож настрій поганий. Але нічого, ми будемо працювати, щоб надалі перемагати", — підсумував Волошин.

