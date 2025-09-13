Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Чорноморець - СК Металург, ФК Чорноморець
13 вересня 2025, 19:34
Сьогодні, 13 вересня, пройшло кілька матчів у рамках шостого туру Першої ліги України.
У першому матчі одеський Чорноморець переміг запорізький Металург з рахунком 3:0. У складі "моряків" оформленим хет-триком відзначився Олексій Хобленко.
Чорноморець — СК Металург 3:0
Голи: Хобленко, 61, 70, 72.
У другій зустрічі харківський Металіст впустив перемогу над Прикарпаттям. Матч закінчився із рахунком 2:2. Харків'яни вели з рахунком 2:0 до 86 хвилини завдяки голам Данила Кайдалова та Олександра Цвіренка, але потім Андрій Хома та Василь Француз зрівняли рахунок, причому останній реалізував пенальті.
Металіст — Прикарпаття 2:2
Голи: Кайдалов, 20, Цвіренко, 64 — Хома, 86, Француз, 89 (пен).
Насамкінець тернопільська Нива на своєму полі обіграла сумську Вікторію з рахунком 2:1. Перемогу господарям поля забезпечили результативні удари Мар'яна Мисика та Юрія Тлумака, а у гостей єдиний м'яч забив Сулейман Сейтхалілов.
Нива Тернопіль — Вікторія 2:1
Голи: Мисик, 32, Тлумак, 39 — Сейтхалілов, 65.