Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 13 вересня, пройшло кілька матчів у рамках шостого туру Першої ліги України.

У першому матчі одеський Чорноморець переміг запорізький Металург з рахунком 3:0. У складі "моряків" оформленим хет-триком відзначився Олексій Хобленко.

Чорноморець — СК Металург 3:0

Голи: Хобленко, 61, 70, 72.

У другій зустрічі харківський Металіст впустив перемогу над Прикарпаттям. Матч закінчився із рахунком 2:2. Харків'яни вели з рахунком 2:0 до 86 хвилини завдяки голам Данила Кайдалова та Олександра Цвіренка, але потім Андрій Хома та Василь Француз зрівняли рахунок, причому останній реалізував пенальті.

Металіст — Прикарпаття 2:2

Голи: Кайдалов, 20, Цвіренко, 64 — Хома, 86, Француз, 89 (пен).

Насамкінець тернопільська Нива на своєму полі обіграла сумську Вікторію з рахунком 2:1. Перемогу господарям поля забезпечили результативні удари Мар'яна Мисика та Юрія Тлумака, а у гостей єдиний м'яч забив Сулейман Сейтхалілов.

Нива Тернопіль — Вікторія 2:1

Голи: Мисик, 32, Тлумак, 39 — Сейтхалілов, 65.