Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після кубкового матчу.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Олександрії (2:1).

"Ми планували сьогодні дати можливість пограти гравцям, які доєдналися до нас. Дати пограти тим, хто менше грав упродовж цього часу. Щось вийшло, щось не вийшло – обов'язково розберемо на теорії та будемо готуватися до наступної гри чемпіонату знову ж таки з Олександрією.

У Кабаєва дуже болюче та неприємне розсічення. Слава Богу, неглибоке. Сподіваємось, що до наступної гри він буде готовий. Але і по собі знаю, що це дуже неприємний момент та дуже неприємна травма.

Дебют трьох гравців за Динамо? Ви знаєте, я завжди сподіваюся, коли виходять гравці на футбольне поле, що вони будуть давати результат. Забивати м'яч, надавати можливість забити та робити все для того, щоб команда здобувала перемогу. Деякими задоволений більше, деякими – менше. Безумовно, не обійшлося без помилок, без цього не буває. Але це перші матчі, дебют, завжди є певне хвилювання. Важливо, що ми вирішили завдання й пройшли в наступний раунд.

Не в моїх правилах коментувати гру наших суперників. У кожної команди є своє обличчя, є свої напрацювання. Є моменти, за рахунок чого вони будують свою гру. Кожен тренер готується до цього двобою й готує команду з урахуванням цих можливостей. В принципі, нічого нового я не побачив стосовно того, що я вже бачив, готуючись до цієї гри. Кожна гра не схожа на іншу й не буває однакових моментів. Вони бувають схожі в тих чи інших деталях, але не буває однакових моментів.

Ще раз вітаю вболівальників із перемогою. Також хочу привітати наших рятівників. Сьогодні День рятівника, і ми дякуємо цим мужнім хлопцям, героям. Не тільки хлопцям, а й дівчатам, які ціною своїх життів допомагають рятувати людей та роблять усе можливе, щоб ми відчували себе спокійніше. Тому ще раз вітаю.

І так само хочу сказати, що, на жаль, сьогодні річниця смерті Андрія Гусина. Ми пам'ятаємо. І, на жаль, уже одинадцятий рік, як його немає з нами. Але він частина нашої динамівської сім'ї й завжди будемо його пам'ятати", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

