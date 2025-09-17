Україна

Сергій Палкін розкритикував суддів, які обслуговують матчі "гірників".

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував незарахований гол півзахисника "гірників" у переможному матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся Ставки (1:0).

"Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол Ізакі. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні", — написав Палкін на своїй сторінці у Facebook.

Трохи згодом Палкін також відреагував на спірний момент наступного кубкового матчу між Олександрією та київським Динамо.

"Про системні суддівські помилки. Ось приклад із матчу, що відбувається в Олександрії: гравець у зеленій формі в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м’яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка… Так хто замовник суддівського безладдя?", — зазначив Палкін.

