Хавбек "гірників" поділився своїми емоціями після дебютного матчу в Україні.

Півзахисник Шахтаря Ізакі Сілва прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся Ставки (1:0), у якому він дебютував та забив м'яч, який не було зараховано.

"Я дуже задоволений своїм дебютом і перемогою, ми чудово провели кубковий матч. Тепер час зосередитися на решті змагань.

Щодо гола, то це був би дебют мрії – забити за Шахтар, але, на жаль, суддя не зарахував його. Я забив чистий гол, мʼяч не влучив у руку. Але тепер усе скінчено, нам потрібно продовжувати та використовувати нові можливості", — наводить слова Ізакі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся Ставки – Шахтар.