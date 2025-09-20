Україна

Форвард Вереса отримав тривалу дискваліфікацію.

Нападник Вереса Денис Ндукве не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, 25-річний українець отримав пряму червону картку у минулому матчі УПЛ проти Кудрівки (2:0) на 56 хвилині.

Після розгляду епізоду КДК УАФ ухвалив рішення дискваліфікувати форварда Вереса на три матчі, один із яких умовно з випробувальним терміном на один рік.

Таким чином Ндувке пропустить два найближчих матчі рівненської команди. Нинішнього сезону Ндукве провів шість матчів, у яких забив два м'ячі.

Свій найближчий матч Верес проведе проти Колоса – гра відбудеться сьогодні, 20 вересня, о 15:30. Після п'яти турів Верес набрав шість очок і посідає десяте місце в УПЛ.