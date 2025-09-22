Україна

Команда U-20 готується до чемпіонату світу, де зіграє з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.

У межах підготовки до чемпіонату світу з футболу збірна України U-20 провела контрольний матч у Чилі проти австралійських однолітків.

Перша половина зустрічі завершилася на користь суперників, які двічі вразили ворота українців. Після перерви синьо-жовті відігралися завдяки голам Кирила Дігтяря та Данила Кревсуна. На 70-й хвилині австралійці залишилися в меншості після вилучення воротаря, проте у компенсований час саме вони зуміли забити вирішальний м’яч — 2:3.

Україна — Австралія 2:3

Голи України: Дігтярь, 61, Кревсун, 72

Нагадаємо, що у груповому етапі ЧС-2025 (U-20) збірна України зіграє проти Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) та Парагваю (3 жовтня).