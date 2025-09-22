Іспанія

Головний тренер Реала оцінив сумісність півзахисників та перспективи команди.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо розповів про гру Джуда Беллінгема та Арди Гюлера та їхню взаємодію на полі.

— Беллінгем — атакувальний півзахисник, здатний взаємодіяти як із півзахисниками, так і з нападниками. У нього дивовижний діапазон, і чим більше ми його знайдемо, тим краще гратимемо. З серпня ми почали налагоджувати зв'язки, і тепер маємо ще варіанти після довгих травм. Це дуже добрі новини, — зазначив Алонсо.

Він також підкреслив, що Беллінгем та Гюлер добре доповнюють один одного:

— Вони можуть грати на схожих позиціях разом. Вони непогано доповнюють одне одного. Один із його діапазоном і класом, і Арда, який може з ним взаємодіяти. Це справді хороший варіант, щоб пов'язати їх з Вальверде, Чуамені та Себальйосом, які добре зіграли у Сан-Себастьяні. Це відкриває переді мною нові можливості щодо управління командою.

