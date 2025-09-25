Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Поліссям.

Львівський Рух напередодні в домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка України розгромив житомирське Полісся.

Рух — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу Кубку України

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ростислав Лях прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важлива для нас перемога, адже ми давно не здобували позитивний результат, тож у команди був важкий психологічний стан. Нам удалось впевнено перемогти, надійно та організовано зіграти у захисті і використати свої нагоди в атаці.

У нас були і ще моменти, аби забивати голи, тож ця звитяга є повністю закономірною. Хочу подякувати всім хлопцям за гру та самовіддачу. Тепер колектив може трішки видихнути, вважаю, що ми отримаємо хороший емоційний поштовх.

Нам протистояла команда, яка дуже добре грає на м’ячі, показує цікавий та комбінаційний футбол. Тому нам треба було зіграти дуже зосереджено, знали, що в нас будуть свої моменти і, на щастя, ми їх використали.

Тепер слід усі думки сконцентрувати на чемпіонаті і виправляти ситуацію, яка склалась там.

Ми відчували впевненість, зрозуміли, що гра нам вдавалась і команда може довести цей поєдинок до перемоги. Хлопці були на куражі і отримували задоволення від того, що роблять на полі. Удалось виконати установки тренерського штабу.

Буду відвертим, що ми не очікували, що гра завершиться з рахунком 3:0, але до цього поєдинку команда серйозно готувалась і гравці знали, що якщо виконають те, що від нас вимагають тренери, то зможемо перемогти.

У нас були і в попередніх матчах нагоди, щоб забити та мати кращі результати. Десь нам не щастило, це футбол і таке нерідко буває. Та у грі з Поліссям ми показали хорошу гру, забили багато голів і здобули позитивний результат.

Зараз із хорошим настроєм готуватимемось до матчу з Шахтарем в УПЛ", — заявив український фахівець.

Наступний матч львівський Рух проведе проти донецького Шахтаря.