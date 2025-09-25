Україна

Ексгравець Галатасарая дебютував за "червоно-чорних" у Кубку України.

Фланговий нападник Ерен Айдін висловився про свій дебют за Верес у виїзному поєдинку 1/16 фіналу Кубка України-2025/26.

Локомотив — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу 24.09.2025

Гравець учора провів на полі всі 90 хвилин.

"Для мене було великою честю вперше вийти на поле у футболці Вереса. До цього матчу я готувався з максимальною мотивацією. Так, результат виявився не таким, як ми хотіли. Але цей поєдинок став для мене важливим і цінним досвідом. Ми добре розуміємо, що команда повинна додавати і ставати сильнішою.

Я продовжую вдосконалювати взаєморозуміння з партнерами та прагну приносити якомога більше користі команді. Вірю, що обов'язково тішитимемо вболівальників кращими результатами", — цитує 22-річного турка офіційний сайт "червоно-чорних".

За даними порталу transfermarkt, Вересу Ерен обійшовся в 200 тисяч євро, які за свого вже колишнього гравця отримав Галатасарай. Контракт рівненського клубу з фланговим нападником розраховано до кінця червня 2028 року.