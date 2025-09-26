Україна

У кубковій зустрічі арбітр не вказав на одинадцятиметрову позначку.

Консультант з арбітражу комітету арбітрів УАФ Нікола Ріццолі прокоментував спірний епізод із непризначеним пенальті у ворота "біло-синіх" у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Олександрії (2:1).

"Коли ми говоримо про гру рукою ситуація завжди не є простою. В момент удару захисник №66 Динамо [Тіаре] торкається м’яча лівим коліном і м’яч відскакує вгору, влучаючи йому в праву руку. Тому ми повинні вважати, що захисник бореться за м’яч, а не просто блокує удар по воротах, а також, що захисник сам змінює траєкторію польоту м’яча коліном в той самий момент удару.

Отже, в цьому випадку, оскільки мова йде про близьку відстань і рикошет, ми також говоримо про несподіваний м’яч, який відскочив і що унеможливило захиснику передбачити його подальшу траєкторію або відвести руку.

Тому, судячи з цих зображень, які виглядають дещо зернистими, рішення арбітра здається правильним. У цьому матчі система ВАР не використовувалась", — сказав Ріццолі.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України, відеотрансляція якої буде доступна на Football.ua.