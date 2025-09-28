Україна

Штрафи, дискваліфікації та попередження за порушення в УПЛ та Кубку України.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень за підсумками матчів вересня.

Серед основних:

- Карпати оштрафовано на 60 тисяч гривень за повторні нецензурні скандування вболівальників.

- Кривбас і Полісся сплатять по 10 тисяч за порушення правил безпеки, а також додатково 25 тисяч для криворізького клубу за поведінку фанатів.

- Колос отримав два штрафи по 10 і 15 тисяч гривень за затримки початку матчів.

- Олександрія заплатить у сумі 140 тисяч гривень за піротехніку, сторонні предмети на полі та образливі скандування фанів.

- Буковина, Полісся Ставки та інші клуби теж отримали штрафи від 10 до 35 тисяч гривень за перевищення кількості глядачів і використання піротехніки.

Також ухвалено рішення щодо дискваліфікацій:

- Єгор Гунічев та Даніїл Сухоручко (Лівий берег), Владислав Романюк (Епіцентр), Ольга Войтенко (Полісся Житомир) та інші гравці отримали від 2 до 3 матчів відсторонення.

- Костянтина Фролова, головного тренера жіночого Кривбасу, відсторонено на 2 матчі за образливі висловлювання на адресу арбітра.

КДК наголосив, що у разі повторних порушень клуби можуть отримати не лише фінансові санкції, а й більш суворі покарання, включно з матчами без глядачів.