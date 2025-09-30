Україна

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з воротарем Віктором Долгим.

Деталі нової угоди із 21-річним українцем не розголошуються.

Нагадаємо, Долгий дебютував у складі основної команди цього сезону у матчі проти Шахтаря. На його рахунку п'ять матчів, один з яких на нуль за п'яти пропущених м'ячів.

Після семи турів Олександрія набрала сім очок та посідає 13 місце в УПЛ. Свій наступний матч "містяни" проведуть проти львівських Карпат – гра відбудеться 4 жовтня.