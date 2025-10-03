Україна

Синьо-жовті проведуть поєдинки проти Угорщини та Хорватії, до заявки потрапили 24 футболісти.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився зі списком гравців, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору Євро-2027 (U-21).

Наставник викликав 24 футболісти:

Воротарі: Назар Домчак (Карпати Львів), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва — Верес Рівне), Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Олег Федор (Карпати Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі — Зоря Луганськ), Іван Лосенко (Кудрівка), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва — Шахтар Донецьк), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Тимур Тутєров (Сандерленд, Англія), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Богдан Попов (Емполі, Італія).

10 жовтня українці у словенському місті Мурска Собота проведуть номінально домашній матч проти Угорщини, а 14 жовтня зіграють у Великій Гориці з командою Хорватії.