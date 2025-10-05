Україна

Футболіст пропустив три останні матчі своєї команди.

Вінгер донецького Шахтаря Невертон відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний бразилець вже повернувся до тренувань у загальній групі та готовий допомагати своїй команді у найближчих матчах.

Додамо, що Невертон пропустив три останні матчі своєї команди. Нинішнього сезону він провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі.

Свій найближчий матч Шахтар проведе проти ЛНЗ – гра відбудеться сьогодні о 18:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.