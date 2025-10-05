Україна

Наставник містян поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:2).

"Важкі емоції, тому що, на мою думку, це взагалі не той матч, який ми мали програти. На жаль, у цьому поєдинку індивідуальні помилки вирішили хід подій. Ми мали свої нагоди, але не реалізували. Натомість суперник, навіть не він, а ми самі забили собі два м’ячі.

Помилки Мігеля Кампоса – моральна складова чи випадковість? Ну якщо помилки є послідовними, то це не може бути випадковістю. Щось є. Розмовлятимемо з Мігелем, будемо шукати, чому це відбувається.

Зараз Ковалець тренується з другою командою. Ковалець – футболіст Олександрії. Станом на зараз Кирило у другій команді", — наводить слова Нестеренка прес-служба львівського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Карпати.