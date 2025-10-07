Україна

Молодіжна збірна України готується до жовтневих матчів відбору Євро-2027 (U-21) проти Угорщини та Хорватії.

Молодіжна збірна України розпочала підготовку до жовтневих матчів відбіркового турніру Євро-2027 (U-21). Підопічні Унаї Мельгоси 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота проведуть номінально домашній матч проти Угорщини, а 14 жовтня у Великій Гориці зустрінуться з Хорватією.

Напередодні старту двох важливих поєдинків головний тренер команди поділився своїми думками щодо підготовки та завдань збірної.

"У нас багато нових гравців, тому в певному сенсі цей збір буде схожим на попередній. Ми намагатимемося закласти фундамент роботи, щоб футболісти могли розвиватися разом із командою. Змагальний аспект також важливий — маємо два офіційні поєдинки та лише три дні для підготовки.

Ми формували склад після того, як команда U-20 визначилася зі своїм списком. Через це багато гравців, які раніше залучалися до молодіжної збірної, цього разу не приїдуть. Водночас це відкриває можливості для нових виконавців. Побачимо, як вони проявлять себе. Це шанс для них.

На жаль, ми вже звикли до того, що всі наші ігри проходять за кордоном. Це реальність, у якій ми живемо від самого початку, тому іншого виходу, окрім як адаптуватися, немає.

Усі виконавці важливі — і ті, що грають за кордоном, і ті, що виступають у нашому чемпіонаті. Хлопці, які поїхали за межі України, пройшли шлях адаптації до нових умов і культур. Це допомагає їм зростати як професіоналам, і я сподіваюся, що цей досвід вони зможуть передати у збірній.

У нашій грі завжди є певні деталі, які потрібно адаптувати під конкретні зустрічі. Проте головне, щоб команда залишалася впізнаваною — щоб ми грали активно, з ініціативою, а не просто чекали, поки щось станеться", — сказав Мельгоса.

