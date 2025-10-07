Україна

Для виходу до Ліги А другого раунду команді потрібен позитивний результат у Таллінні.

Сьогодні, 7 жовтня, юнацька збірна України U-17 проведе третій і вирішальний матч першого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Суперником синьо-жовтих стане Італія.

У перших двох турах українські юнаки зіграли внічию з Північною Македонією (1:1) та здобули перемогу над Естонією (2:0). Для виходу до Ліги А другого раунду відбору команді необхідно посісти перше або друге місце у групі. У третьому поєдинку достатньо здобути перемогу або нічийний результат, щоб гарантувати прохід у наступний етап.

Матч відбудеться в Таллінні та розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на YouTube-каналі УАФ.

Склад юнацької збірної України U-17:

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща), Дмитро Пожар (Динамо Київ)

Захисники: Назар Смотрицький, Роман Шупик (обидва — ЛНЗ Черкаси), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Денис Пламінський (Гайдук, Хорватія), Ілля Яблонський (Спортинг, Португалія), Олег Пилип'юк (Шахтар Донецьк)

Півзахисники: Станіслав Шукалович (Шахтар Донецьк), Денис Гордєєв, Олександр Гоч (обидва — Рух Львів), Андрій Гамзик (Баєр, Німеччина), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (обидва — Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія)

Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Адам Гурам (Гайдук, Хорватія), Олег Дзюринець (Рух Львів), Кірілл Сердюк (Штутгарт, Німеччина)