Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Сергія Реброва тренується в Польщі та готується до виїзду в Рейк’явік.

Національна збірна України дала старт підготовці до двох матчів відбору до чемпіонату світу-2026 — проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків).

Гравці, які виступають у чемпіонаті України, вирушили до табору національної команди потягом до Варшави, а звідти — автобусом. Легіонери приєдналися до табору збірної вже безпосередньо в Польщі.

"Синьо-жовті" тренуватимуться на поточній базі до 8 жовтня, після чого вилетять до Рейк’явіка. Напередодні гри з Ісландією відбудеться передматчева пресконференція головного тренера Сергія Реброва та одного з футболістів (9 жовтня, 20:30 за київським часом), а також тренування на арені Лейгардальсведлюр.

Після поєдинку українці повернуться до Польщі 11 жовтня. Наступного дня у Кракові пройдуть традиційні передматчеві заходи перед зустріччю з Азербайджаном.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі — Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

Резервний список

Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва — Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Євген Чеберко (Коламбус Крю США), Максим Таловєров (Сток Сіті Сток-он-Трент, Англія).