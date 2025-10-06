Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися матч відбору ЧС-2026.

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій матч відбірного циклу ЧС-2026, де суперником команди Сергія Реброва буде Ісландія.

Поєдинок збірних проходитиме у Рейк'явіку на стадіоні Лаугардальсвьоллур. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Між собою збірні України та Азербайджану провели п'ять матчів: дві перемоги України, одна — Ісладнії та двічі команди розходились миром.

Де дивитись матч Ісландія — Україна

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "MEGOGO Sport", "MEGOGO Футбол 1" та Суспільне.

Нагадаємо, наразі Ісландія має чотири очки та посідає друге місце у відбірковій групі. Україна з одним балом на третьому місці.