Форвард поділився своїми думками перед матчем з Карапатами.

Нападник Епіцентру Вадим Сидун прокоментував майбутній матч української Прем'єр-ліги проти своєї колишньої команди – львівських Карпат.

"Насправді, налаштовую себе як на звичайну календарну гру. Тут немає нічого особливо. Дійсно, Карпати – це мій перший професійний футбольний клуб. Але в мене зараз нова сторінка в кар’єрі, нові завдання тощо, і я працюю в напрямку того, щоб зростати та бути корисним Епіцентру. Нам необхідно набирати очки.

Я спілкуюся з деякими гравцями Карпат. Зокрема, з Яном Костенком, але найбільше, напевно, з Артуром Шахом. Але, здебільшого, ми не говоримо про той чи інший поєдинок своїх команд.

Напевно, вже більш-менш адаптувався в команді. Але мені ще є над чим працювати. Такі перерви допомагають краще підготуватися до наступного офіційного поєдинку. А не зараховані голи в спарингах – це досвід, який потім необхідно використати вже в чемпіонаті. Головне, що вони не впливають якось на емоційній стан. Забив із офсайду, не зарахували… на то це і контрольний матч. Забуваю про це, але роблю висновки, щоб вже потім в чемпіонаті подібного не було.

Потрібно, щоб кожен робив свою роботу та були як одне ціле. Тоді, переконаний, все вийде", — наводить слова Сидуна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Карпати – Епіцентр відбудеться 19 жовтня о 18:00.

