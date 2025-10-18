Україна

Угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Ростиславом Таранухою.

Угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2026 року. Він дістався рівненському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Таранухи була столична Оболонь, за яку він виступав із літа 2023 року. На його рахунку 58 матчів, шість голів та три асисти.

Після восьми турів Верес набрав вісім очок та посідає 12 місце в УПЛ. Свій найближчий матч "червоно-чорні" проведуть завтра, 19 жовтня, проти Олександрії.