Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 жовтня 2025 року.

Завершилася 1338 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

До нього ввійшла, зокрема, заборона на постачання російського скрапленого газу до ЄС, а також обмеження на поїздки для російських дипломатів та санкції для 117 суден з «тіньового флоту» рф.

- російські літаки Су-30 та Іл-78, які, ймовірно, проводили навчання з дозаправлення, на 18 секунд залетіли на територію Литви з Калінінградської області.

- В українських паспортах записи вноситимуть лише державною мовою — постанова Кабміну.

- У селі Званівка Бахмутського району на Донеччині росіяни ввірвалися в підвал приватного будинку, де від обстрілів переховувалося подружжя з двома синами. Вони вимагали інформацію про українських захисників, а не отримавши відповідей, розстріляли беззбройних людей.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 103 бойові зіткнення.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, застосувавши вісім керованих авіабомб, і здійснив 186 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Українські підрозділи відбили сім атак, п’ять бойових зіткнень наразі тривають.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили десять спроб окупантів просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні одинадцять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка, Дачне. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 58 окупантів та поранили 25. Знищено десять безпілотних літальних апаратів, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили одинадцять атак окупантів у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Данилівка, Новоуспенське, Солодке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Степове та Степногірськ. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Річне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Сьогодні слід відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно дають відсіч противнику.

Володимир Зеленський взяв участь в засіданні Європейської ради

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!