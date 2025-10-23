Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 жовтня 2025 року.

Завершилася 1337 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Уночі російські війська завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Під прицілом опинилися Київ, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Унаслідок російських ударів загинули 6 людей

23 жовтня у більшості областей України діятимуть графіки відключення світла з 07:00 до 23:00

Україна та Швеція підписали угоду про наміри закупити для ЗСУ від 100 до 150 нових винищувачів Gripen

Українські десантники звільнили село Кучерів Яр на Донеччині. У межах операції в полон взяли понад 50 окупантів

Ціни на електроенергію залишаються незмінними до кінця квітня 2026 року. Під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривні за кВт-год

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень.



Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 3337 дронів-камікадзе, здійснив 3311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 145 обстрілів, дев’ять з реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного, ще два боєзіткнення триває.



На Куп’янському напрямку наші воїни відбивали три атаки ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська, на даний час два боєзіткнення продовжуються.



На Лиманському напрямку українські воїни зупинили чотири штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове.



На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався наступати у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.



На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, наразі бої точаться у одній локації.



Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 40 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Два боєзіткнення тривають дотепер.



Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 87 окупантів, з яких 62 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 безпілотних літальних апаратів, три антени БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два боєзіткнення тривають.



На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне та Малинівка.



На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.



На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.



Сьогодні слід відзначити воїнів 40 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.



Приєднуйтеся до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

ПІДПИСАННЯ ДВОСТОРОННІХ ДОКУМЕНТІВ І ЗАЯВИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Й УЛЬФА КРІСТЕРССОНА

Сьогодні ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – відносин України та Швеції, та й більше – загалом безпекових відносин у Європі.

Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва «Гріпен». І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків.

Дякую Прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону та Швеції за готовність співпрацювати щодо цього, а також компанії "Сааб", яка виробляє "гріпени".

Важлива зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Ми дуже цінуємо наші відносини зі Швецією та всі прояви підтримки для нашого народу. І сьогодні одна з ключових тем наших перемовин – посилення оборонних спроможностей України. Розглядаємо літаки JAS 39 Gripen як один із найефективніших елементів цього та розраховуємо на отримання перших «гріпенів» вже у 2026 році. Обговорили й ситуацію з ППО та реалізацію ініціативи PURL. Окрема й особлива увага – українській енергетиці, актуальним потребам, зважаючи на постійні атаки з боку Росії на енергетичну інфраструктуру.

Скоординували з Прем'єр-міністром позиції напередодні зустрічей, які відбудуться цього тижня у Європі: засідання Європейської ради в Брюсселі та коаліції охочих у Лондоні. Важливо бути єдиними в наших рішеннях заради досягнення потрібних нам результатів.

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!