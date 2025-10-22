Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 жовтня 2025 року.

Завершилася 1336 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент США Дональд Трамп не планує зустрічатися з главою рф володимиром путіним найближчим часом, повідомляє Reuters та інші джерела. За словами кореспондента Білого дому Гаррета Хааке, підготовку до зустрічі глав США та росії в Будапешті "призупинили", оскільки Трамп вважає, що "обидві сторони ще не готові до переговорів".

- Україна та Європа готують план завершення російсько-української війни із 12 пунктів, у якому пропонують поступове зняття санкцій із росії, якщо та погодиться на припинення вогню, розповідає Bloomberg. Україна ж має отримати гарантії безпеки, кошти для відновлення країни та шлях до швидкого вступу до ЄС.

- Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Більшість народних депутатів підтримали рішення голосами за та під час виступів із трибуни. Лише один парламентар — Олексій Гончаренко — проголосував проти.

- ВР ухвалила законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік. За словами голови Роксолани Підласої, зміни стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону в сумі 324 745,6 млн гривень.

- У ніч проти 21 жовтня російські війська масовано обстріляли Чернігівську область: над регіоном фіксували 51 повітряну ціль, зокрема дві балістичні ракети. Окупанти поцілили в об’єкт теплопостачання та енергооб’єкт. Унаслідок атаки в обласному центрі почалися аварійні відключення світла. Усі критичні об’єкти перевели на альтернативні джерела живлення.

- Верховна Рада провалила голосування про звернення до президента щодо надання звання Героя України мовознавиці Ірині Фаріон. Підтримку висловили 189 депутатів, тоді як мінімальна необхідна кількість голосів для проходження рішення становить 226.

- Молоді добровольці зможуть обрати будь-яку бригаду: "Контракт 18-24" поширили на всі підрозділи.

- Українські військові 21 жовтня уразили Брянський хімічний завод у росії. Під час комбінованого удару, зокрема, використовували ракети Storm Shadow. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення. Противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1960 дронів-камікадзе, здійснив 3049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 133 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали 12 атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався наступати у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 атаки ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 53 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 140 окупантів, з яких 112 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, БТР, два автомобілі, антену управління БпЛА, 18 безпілотних літальних апаратів та склад боєприпасів окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему та сім укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили сім атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дискусія про “томагавки” виявилася сильною інвестицією у дипломатію – ми змусили росію показати, що “томагавки” – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО.

Були на доповідях сьогодні секретар РНБО Умєров і міністр закордонних справ України Сибіга. Ми детально обговорили, що треба з кожним партнером зараз попрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них. Також триває підготовка контракту з американцями щодо достатньої для нас кількості “петріотів” – і на ближчу перспективу, і більш тривало. Доручив активізувати цей напрям.

Звісно, сьогодні від ранку багато доповідей щодо відновлення в регіонах після російських ударів по енергетиці. Особливо складна ситуація на Чернігівщині, на Сумщині, Харківщині та у прифронтових громадах. Росіяни здійснюють методичну, найбільшу у світі за масштабом кампанію терору проти нашої енергетики, проти нашого життя. Дякую всім у світі, хто нам допомагає і хто не мовчить про те, що відбувається".

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!