Завершилася 1335 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечив, що закликав Зеленського поступитися всією територією Донецької області

🔸 Під час зустрічі із Зеленським Трамп безперервно жалівся, що не отримав Нобелівської премії

🔸 У Франківську хлопець на самокаті побив фотокореспондента Юрія Рильчука після того, як потрапив у його кадр

🔸 У Києві поліціянти побили чоловіка поблизу будівлі ТЦК. Підозрюваним призначили цілодобовий домашній арешт до 18 грудня

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 174 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
 
Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 2 249 дронів-камікадзе та здійснили 2 932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб, здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.
 
Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.
 
На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив сім наступальних дій поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми противника у районах населених пунктів Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.
 
На Слов’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.
 
На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 65 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, 89 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають.
 
На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.
 
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 16 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.
 
На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі й техніці.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!
 
Коротко про цей день. Провів сьогодні Ставку. Багато про енергетику: відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, і є кілька завдань саме щодо необхідного обладнання для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів.
 
Також працюємо щодо газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом. Визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є.
 
Звісно, були військові доповіді. Детально – щодо збільшення авіаційної складової: буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема більше гелікоптерів. На доповіді була Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко – теж щодо енергетичних питань. Хороші домовленості зі Словаччиною після візиту Прем’єр-міністра України. Я вдячний за це.
 
Ми працюємо і щодо проєктів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання. росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу, це точно не можна фінансувати коштом Європи. В жодній іншій частині світу путін не заробить таких коштів, які він мав у Європі до цієї війни і які ще досі, на жаль, заробляє. Європа буде й надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти росії – на тижні буде багато перемовин щодо санкцій. Я дякую всім, хто допомагає.
 
Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати «Рамштайну» та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. Окремо – дуже предметно – ми працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот». Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і «петріоти», і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки.
 
І ще одне.
 
Говорив із Президентом Макроном, зокрема про наявні дипломатичні перспективи. Треба тиснути на росію й надалі – зараз правильний момент, і тиск може відкрити нові перспективи. Говорив і з Прем’єр-міністром Данії. У нас із Данією співпраця дуже змістовна, і це стосується оборонного виробництва та інших форм підтримки для України. Дуже цінуємо політичну підтримку, тим більше зараз триває головування Данії у Євросоюзі, і це допомагає нам посилювати наші позиції. Готуємо спільні європейські рішення, які допоможуть. Ми розраховуємо на результативний тиждень.
 
Слава Україні!
 

