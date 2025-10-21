🔸 Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечив, що закликав Зеленського поступитися всією територією Донецької області

🔸 Під час зустрічі із Зеленським Трамп безперервно жалівся, що не отримав Нобелівської премії

🔸 У Франківську хлопець на самокаті побив фотокореспондента Юрія Рильчука після того, як потрапив у його кадр

🔸 У Києві поліціянти побили чоловіка поблизу будівлі ТЦК. Підозрюваним призначили цілодобовий домашній арешт до 18 грудня

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, 89 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли противника.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 2 249 дронів-камікадзе та здійснили 2 932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Провів сьогодні Ставку. Багато про енергетику: відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, і є кілька завдань саме щодо необхідного обладнання для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів.

Також працюємо щодо газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом. Визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є.

Звісно, були військові доповіді. Детально – щодо збільшення авіаційної складової: буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема більше гелікоптерів. На доповіді була Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко – теж щодо енергетичних питань. Хороші домовленості зі Словаччиною після візиту Прем’єр-міністра України. Я вдячний за це.

Ми працюємо і щодо проєктів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання. росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу, це точно не можна фінансувати коштом Європи. В жодній іншій частині світу путін не заробить таких коштів, які він мав у Європі до цієї війни і які ще досі, на жаль, заробляє. Європа буде й надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти росії – на тижні буде багато перемовин щодо санкцій. Я дякую всім, хто допомагає.

Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати «Рамштайну» та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. Окремо – дуже предметно – ми працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот». Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і «петріоти», і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки.

І ще одне.

Говорив із Президентом Макроном, зокрема про наявні дипломатичні перспективи. Треба тиснути на росію й надалі – зараз правильний момент, і тиск може відкрити нові перспективи. Говорив і з Прем’єр-міністром Данії. У нас із Данією співпраця дуже змістовна, і це стосується оборонного виробництва та інших форм підтримки для України. Дуже цінуємо політичну підтримку, тим більше зараз триває головування Данії у Євросоюзі, і це допомагає нам посилювати наші позиції. Готуємо спільні європейські рішення, які допоможуть. Ми розраховуємо на результативний тиждень.

Слава Україні!



Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!