Данило Бескоровайний, ФК Сумгаїт
24 січня 2026, 13:22
Захисник житомирського Полісся Данило Бескоровайний став гравцем азербайджанського Сумгаїту. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Орендну угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
У поточній кампанії Бескоровайний провів дев'ять матчів, у яких забив один гол. Додамо, що частину сезону футболіст пропустив через серйозну травму.
Раніше повідомлялося, що Сумгаїт орендував ще одного гравця "вовків" Еміля Мустафаєва.
Сумгаїт посідає п'яте місце у чемпіонаті Азербайджану.