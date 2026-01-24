Україна

Захисник житомирського Полісся Данило Бескоровайний став гравцем азербайджанського Сумгаїту. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендну угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

У поточній кампанії Бескоровайний провів дев'ять матчів, у яких забив один гол. Додамо, що частину сезону футболіст пропустив через серйозну травму.

Раніше повідомлялося, що Сумгаїт орендував ще одного гравця "вовків" Еміля Мустафаєва.

Сумгаїт посідає п'яте місце у чемпіонаті Азербайджану.